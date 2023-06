Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - 45-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Twist (ots)

Der 45-jährige Fahrer eines Citroën C3 befuhr gegen 13.20 Uhr die Straße Am Kanal aus Richtung Twist in Richtung Adorf. Aufgrund seiner starken schlangenlinienartigen Fahrweise kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stehen. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Warum dieser in Schlangenlinien fuhr, wird derzeit noch ermittelt.

