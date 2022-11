POL-PPWP: Einbruch im nördlichen Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Martin-Luther-Straße am Werk waren. Am Montagmorgen fielen die Graffiti-Schmierereien an dem Schulgebäude auf und wurden der Polizei gemeldet. Demnach haben unbekannte Täter an der Fassade der Schule insgesamt zwölf sogenannte "Tags" (Namenskürzel) hinterlassen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die ...

