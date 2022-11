Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulgebäude mit Graffiti verunstaltet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Martin-Luther-Straße am Werk waren. Am Montagmorgen fielen die Graffiti-Schmierereien an dem Schulgebäude auf und wurden der Polizei gemeldet.

Demnach haben unbekannte Täter an der Fassade der Schule insgesamt zwölf sogenannte "Tags" (Namenskürzel) hinterlassen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

