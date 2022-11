Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresor mit

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtteil Siegelbach sind Einbrecher am Wochenende in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Anwesen am Ortsrand.

Als das Ehepaar am Sonntag zu seinem Haus zurückkehrte, stellte es ein offenes Fenster, durchwühlte Schränke sowie ein Loch in der Terrassentür fest. Die Eindringlinge hatten sich offenbar jeden einzelnen Raum vorgenommen und nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten sie einen Tresor, in dem sich unter anderem Gold, Bargeld und wertvoller Schmuck sowie Dokumente und Geschäftsunterlagen befanden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Gesamtschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Weil davon auszugehen ist, dass die Täter den Tresor mit einem Fahrzeug abtransportierten, ist die Polizei an Hinweisen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge interessiert, die im fraglichen Zeitraum in Siegelbach und Umgebung aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

