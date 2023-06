POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots) - Gestern gegen 16.22 Uhr geriet eine im rückwärtigen Bereich eines Firmengeländes in der Straße Baumschulenweg stehende Restmülltonne in Brand. Die Feuerwehr Meppen konnte den Brand schnell löschen, sodass kein weiterer Schaden entstanden ist und lediglich die Restmüll- sowie eine danebenstehende Papiertonne beschädigt wurden. Wie es zum Brand kam, ist derzeit noch unklar. Rückfragen bitte an: ...

