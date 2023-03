Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad entwendet

Sondershausen (ots)

Am 10.03.2023 entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr am Edeka Markt in Sonderhausen ein Damenfahrrad. Das goldfarbene Rad, aus DDR-Zeiten, hat silberne Schutzbleche und einen Korb auf dem Gepäckträger montiert. Der Wert des alten Fahrrades ist gering, aber für die geschädigte 86-Jährige Sondershäuserin ist der ideelle Wert und vor allem der Nutzen in der täglichen Mobilität weitaus höher. Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Verbleib des Fahrrades oder dem Täter machen können!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell