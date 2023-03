Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 11.03.2023

Nordhausen (ots)

Straftaten:

Am 10.03.2023 wurden Beamte der PI Eichsfeld zur Anzeigenaufnahme nach Hohengandern gerufen. Die Besitzerin einer Katze hatte diese in den Abendstunden in schlechtem Allgemeinzustand aufgefunden. Eine tierärztliche Untersuchung am Folgetag ergab, dass das Tier mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Der Katze wurde ein sogenannter "Diabolo" operativ aus dem Hinterleib entfernt.

