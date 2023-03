LPI-NDH: Ehepaar nach Unfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Einen Sachschaden von ca. 1000 Euro richteten Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag an einem Reihenhaus in der Schaffentorstraße an. Sie brachen ein Fenster am Haus, das als Vereinsheim der Kirmesgemeinde genutzt wird, auf. Neben Gläsern hatten sie es auch auf einen Barhocker abgesehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

