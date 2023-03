Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Täter?

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen zu einem versuchten Diebstahl im Dezember 2022 in Nordhausen. Am Mittwoch, 14. Dezember, versuchte ein bislang unbekannter Mann, gegen 19.50 Uhr, von Grundstück am August-Bebel-Platz ein gesichertes Mountainbike und eine Sackkarre zu stehlen. Als Anwohner auf ihn aufmerksam wurden und einschritten, wehrte sich der Unbekannte mit Schlägen. Er verletzte zwei Anwohner, die sich medizinisch behandeln lassen mussten. Letztlich verschwand der Täter ohne Beutegut, noch vor Eintreffen der Polizisten. Einem Zeugen gelang es, das Geschehen zu fotografieren. Mit diesem Foto sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Täter auf dem Fahrrad erkennen. Dieser war ca. 38-45 Jahre alt, ca. 1.75 groß, hatte kurze, dunkelblonde Haare und weiße Schuhe an. Auf dem Rücken trug er einen hellen Rucksack. Wer erkennt den Mann oder kann Angaben zu dessen Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

