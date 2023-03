Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfall gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Samstag ereignete sich auf der B249 zwischen Schlotheim und Österkörner ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Beteiligten unerlaubt vom Unfallort entfernte. Einem 55-jährigen Fahrer eines Pkw Opel kam plötzlich ein Fahrzeug auf dessen Spur entgegen, welches gerade einen anderen Pkw überholte. Um hier einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 55-jährige aus und fuhr in die Leitplanke. Er blieb mit dem beschädigten Auto alleine am Unfallort zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem anderen beteiligten Fahrzeug machen können. Auch die Insassen des Fahrzeuges, welches überholt wurde, sollen sich dringend bei der Polizei melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell