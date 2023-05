POL-HI: Lkw kollidiert mit Grundstücksmauer und entfernt sich vom Unfallort

Hildesheim (ots) - Lamspringe (hop): Am Dienstag, 09.05.2023,gegen 07:05 Uhr, befuhr ein 51-jähriger mit seinem VW Transporter die L 488 aus Winzenburg kommend in Richtung Lamspringe. In dem kurvenreichen Waldstück kam ihm nach etwa 1000 Metern in einer Rechtskurve ein Sattelzug entgegen, der die Kurve geschnitten hat. Nur durch Reduzierung seiner Geschwindigkeit und Ausweichen nach rechts konnte der 51jährige einen Zusammenstoß mit dem Auflieger verhindern. Dabei geriet ...

mehr