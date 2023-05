Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autokorso, Aufzug und vereinzelte Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Wahlergebnissen in der Türkei - Ermittlungen zu Video mit möglicher Schusswaffe aufgenommen

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstagabend nach Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse in der Türkei in der Innenstadt von Mannheim zu mehreren Autokorsos, Provokationen zwischen den Teilnehmenden der Korsos und Passantinnen und Passanten, die vereinzelt auch in körperlichen Auseinandersetzungen endeten.

Weiterhin ist dem Polizeipräsidium Mannheim ein Video bekannt, welches derzeit in den sozialen Medien kursiert, auf dem ein Mann, augenscheinlich mit einer Schusswaffe in einem Cabriolet sitzend, zu sehen ist. Dieses Video soll im Rahmen der genannten Feierlichkeiten entstanden sein.

Die Ermittlungen hierzu wurden umgehend seitens des Polizeipräsidiums Mannheim aufgenommen.

