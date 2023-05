Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autokorsos, Aufzug und vereinzelte Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Wahlergebnissen in der Türkei

Mannheim (ots)

Mannheim: Nach Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse in der Türkei wurden in Mannheim mehrere Autokorsos im Bereich der Innenstadt festgestellt. An mehreren Örtlichkeiten wurden Provokationen zwischen den Teilnehmenden der Korsos und Passantinnen und Passanten ausgetauscht, die vereinzelt auch in körperlichen Auseinandersetzungen endeten. Zusätzlich kam es zu einem Aufzug von etwa 150 Personen im Bereich der Quadrate. Auch hierbei kam es zu Provokationen, daraus folgenden körperlichen Auseinandersetzungen und vereinzeltem Bewurf von eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Hierbei kam es zu keinen Verletzten. Auch bei den Teilnehmenden des Aufzugs, des Korsos oder Passantinnen und Passanten wurden keine Informationen zu Verletzten bekannt. Unter Einbeziehung starker Polizeikräfte aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim konnte die Lage sukzessive bis gegen 23:30 Uhr beruhigt werden.

