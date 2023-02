Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau am Hauptbahnhof und in Linienbus sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bereits am Donnerstagabend, 2. Februar, belästigte ein bislang Unbekannter eine 18-jährige Frau am Bremerhavener Hauptbahnhof sowie in der Buslinie 502. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr wartete die junge Frau an einer Bushaltestelle im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße als ein offenbar alkoholisierter Mann sie unsittlich am Körper berührte. Die 18-Jährige wies den Unbekannten zurück und stieg in einen Bus der Linie 502 mit Fahrtrichtung Bremerhaven West. Auch der Täter betrat den Linienbus und bedrängte die Frau hier weiter. Darauf wurden nun auch mehrere Fahrgäste aufmerksam: Couragiert forderten sie den Mann auf sein Tun zu unterlassen. Dieser verließ sodann an einer Haltestelle im Bereich der Kistnerstraße den Bus.

Der Mann wird als ungefähr 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, mit kurzen, dunklen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Er soll ein faltiges, dreckiges Gesicht gehabt und zur Tatzeit heruntergekommene, dunkle Kleidung und eine dunkelblaue Mütze getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige, sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

