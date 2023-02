Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autodiebstahl: Polizei fasst flüchtigen Täter

Bremerhaven (ots)

"Gelegenheit macht Diebe!": So sagt es das Sprichwort und so kann das Szenario von Sonntagnacht, 19. Februar, auch beschrieben werden. Ein 25-Jähriger stahl gegen 23.30 Uhr ein unverschlossenes Auto in Bremerhaven-Lehe und lieferte sich anschließend eine Verfolgungsjagt mit der Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der rote VW unverschlossen an der Beuthener Straße. Der 25-jährige Dieb nutze die Gelegenheit, stieg in das Fahrzeug, gelang an den Ersatzschlüssel, der sich im Inneren befand, und fuhr in südlicher Richtung davon. Als die Fahrzeugeigentümer wenig später den Diebstahl bemerkten, nahmen sie ohne zu zögern die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Noch während der Fahndungsmaßnahmen der Polizei verursachte der Täter mit dem gestohlenen Pkw einen Verkehrsunfall. Er kollidierte mit einem an der Stresemannstraße geparkten Auto. Daraufhin konnten die Einsatzkräfte den flüchtigen Mann im gestohlenen Fahrzeug an der Kreuzung Stresemannstraße/Friedhofstraße feststellen. Als der Autodieb die Einsatzkräfte bemerkte, hielt er an der Kreuzung Friedhofstraße/Poststraße mitten auf der Fahrbahn an, verließ den noch laufenden Pkw und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Poststraße. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte der 25-Jährige in einem Garten an der Poststraße gestellt und festgenommen werden.

Weil er vermutlich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war, erwartet den Mann nun - neben einer Anzeige wegen Diebstahls - auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell