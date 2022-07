POL-PPWP: Informationsstand Zivilcourage

Kaiserslautern (ots) - Weil sie in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt wurde und dabei auch noch zwei Messer in den Taschen hatte, wird gegen eine Frau aus dem Landkreis wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Die 32-Jährige war am Montagnachmittag dem Sicherheitsdienst eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße aufgefallen. Dieser hatte beobachtet, wie die Frau Ohrringe einsteckte. Im Büro des Sicherheitsdienstes ...

mehr