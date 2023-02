POL-Bremerhaven: Zwölfjähriger Junge aus Bremerhaven ist wieder da

Bremerhaven (ots) - Renovierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus nutze ein dreister Dieb am Donnerstagmittag, 16. Februar, in Bremerhaven-Mitte aus, um einen 75-jährigen Mann zu bestehlen. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und sucht nach Zeugen. Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, verschaffte sich der Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge Zugang zur Wohnung des 75-jährigen Mannes an der Lloydstraße. Der ...

