POL-Bremerhaven: Kupferrohre aus Mehrfamilienhäusern gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Bremerhaven (ots) - Nach einer Räuberischen Erpressung am Donnerstagmittag, 16. Februar, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde sucht die Polizei Bremerhaven nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen bedrohten zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter einen 38-jährigen Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße und ...

mehr