Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eichsfeld (ots)

Am Sonntag, 29.01.2023 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Chevrolet Aveo befuhr die Landstraße von Hundeshagen kommend in Richtung Teistungen. Ca. 200m vor der Ziegelei kam die Fahranfängerin in einer Rechtskurve ins Schlingern und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte sie zwei große Weidenbäume und kam schlussendlich an einem Gefälle vor einer dicken Weide zum Stehen. Die Fahrerin wurde zunächst im Pkw eingeklemmt, konnte sich jedoch schließlich eigenständig aus dem Pkw befreien. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Duderstadt verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die FFW Teistungen war vor Ort. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Fahrbahn von einem Mitarbeiter des Straßenbauamtes wieder frei gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell