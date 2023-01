Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Frankenhausen (ots)

In Bad Frankenhausen ereignete sich am 28.01.2023, 10:55 Uhr, ein Verkehrsunfall, welcher von einem Zeugen beobachtet wurde. Der 57jährige Fahrer eines Pkw Mazda kollidierte beim Ausparken auf dem Parkplatz am Anger mit einem geparkten Pkw Audi. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer geschätzten Gesamthöhe von 1500,-EUR. Anschließend nahm er seine Pflichten als Unfallbeteiligter aber nicht wahr, sondern flüchtete vom Unfallort, obwohl er auf das Unfallgeschehen von Zeugen angesprochen wurde. In der Folge konnte der Verursacher und sein Fahrzeug ermittelt und angetroffen werden. Nach Feststellung von Alkoholgeruch wurden Blutentnahmen und die Sicherstellung seines Führerscheins veranlasst sowie jede weitere Fahrt im öffentlichen Verkehr untersagt.

