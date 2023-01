Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, 29.01.2023 ereignete sich gegen 22:00 Uhr ein Wildunfall zwischen den Ortschaften Heilbad Heiligenstadt und Geisleden. Ein Reh überquerte die Fahrbahn und wurde vom Pkw BMW des 19-jährigen Fahrers erfasst. Am Pkw BMW entstand Sachschaden. Ein weiterer Kraftfahrzeugführer kam hinzu und fuhr mit seinem Fahrzeug über Karosserieteile, die der Pkw BMW zuvor beim Zusammenstoß mit dem Reh verloren hatte. Ob dabei Sachschaden entstanden ist, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Der Fahrzeugführer wird sich bei der Polizei melden, falls Schäden an seinem Pkw entstanden sein sollten.

