POL-HB: Nr.: 0695 --Räubertrio überfällt Tankstelle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Am Schützenplatz Zeit: 06.11.2022, 06:30 Uhr Am Sonntagmorgen versuchten zwei Täter in Bremen Blumenthal einen Zigarettenautomaten mit einer Flex aufzubrechen. Ein 17- und ein 15-Jähriger konnten durch die Polizei gestellt werden. Gegen 06:30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sich in der Straße Am Schützenplatz zwei Personen mit einer Flex an einem ...

