Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoaufbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar in insgesamt fünf Pkw im Bremerhavener Stadtteil Grünhöfe ein.

Im Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 10 Uhr schlugen die bislang unbekannten Täter die Seitenscheiben von vier auf verschiedenen Parkplätzen in der Daimlerstraße geparkten Fahrzeugen ein. Betroffen waren ein blauer und ein grüner VW Polo, ein schwarzer Audi sowie ein grauer VW Sharan. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500 Euro. Entwendet wurden unter anderem Bargeld, Schmuck und ein Feuerlöscher.

In der gleichen Nacht vergriffen sich die Täter an einem weiteren - diesmal in der Ringstraße - geparkten, schwarzen Audi. Auch hier drangen sie durch Einschlagen einer Seitenscheibe in den Pkw ein. Die Polizei rät dringend, keine Wertgegenstände und Bargeld im Fahrzeug zurückzulassen. Von außen sichtbare Handtaschen, Mobiltelefone und Bargeld stellen regelmäßig einen Tatanreiz dar. Vergewissern Sie sich stets, dass Sie ihr geparktes Fahrzeug verschlossen und vor Diebstahl gesichert haben.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0471-953-3321 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell