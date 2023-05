Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Gebäudebrand; PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Gegen 00:30 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam es in der Karlsruher Straße 50 in Sinsheim-Dühren zu einem Brandausbruch im Bereich eines Wintergartens in der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes.

Ersten Ermittlungen zu Folge kam es dort zu einer Verpuffung und anschließend zu einem Brandgeschehen, das sich vollumfänglich auf den Wintergarten ausbreitete sowie auf das Dach des Anwesens übergriff.

Die zum Zeitpunkt des Brandes in der betreffenden Wohnung anwesenden vier Personen sowie ein herbeigeeilter Nachbar wurden verletzt. Hiervon zog sich eine Person lebensgefährliche und zwei Personen schwere Verletzungen zu. Die restlichen beiden Personen wurden lediglich leicht verletzt. Alle Personen wurden durch die Feuerwehr gerettet und mit Hilfe von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gegen 01:30 konnte die alarmierte Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen und gegen 02:45 Uhr zu Nachlöscharbeiten übergehen.

Das Brandobjekt wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Karlsruher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der fortgeschrittenen Nachtzeit nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell