Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung auf der Neckarwiese - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, kam es auf der Neckarwiese in Höhe Uferstraße zu Streitigkeiten, welche in einem Körperverletzungsdelikt endete. Grund hierfür war laut Zeugenangaben, dass aus einer Personengruppe heraus ein Fußball gegen den Rücken einer unbeteiligten Frau flog. Daraufhin forderte ihr 16-jähriger Sohn die Gruppe auf, woanders Fußball zu spielen. Es entwickelte sich in der Folge ein Streitgespräch, worauf eine der Personen dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht schlug und leicht verletzte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkler Teint, Brille, 3-Tage-Bart, schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell