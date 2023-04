POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach dem Brand eines Reihenmittelhauses in der Ulbersstraße in Stadland-Kleinensiel wurde der Brandort am Freitag, 21. April 2023, durch Brandermittler der Polizei Nordenham in Augenschein genommen. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden. Die Schadenshöhe wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. +++ Pressemitteilung vom 19. ...

