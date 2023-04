Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Brand eines Reihenmittelhauses in Stadland

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand eines Reihenmittelhauses in der Ulbersstraße in Stadland-Kleinensiel wurde der Brandort am Freitag, 21. April 2023, durch Brandermittler der Polizei Nordenham in Augenschein genommen.

Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden.

Die Schadenshöhe wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

+++ Pressemitteilung vom 19. April 2023 +++

Am Mittwoch, 19.04.2023, 16:30 Uhr kommt es zu einem Brand im Obergeschoss eines Reihenmittelhauses in der Ulbersstraße in Stadland, OT Kleinensiel. Die im Haus befindlichen Bewohner können sich unverletzt ins Freie begeben. Zur Brandbekämpfung werden die Freiwilligen Feuerwehren aus Stadland und Umgebung eingesetzt. Da das Haus derzeit nicht bewohnbar ist, werden die Bewohner durch die Gemeinde Stadland untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

