POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Einfamilienhaus +++ Bewohnerin an der Haustür abgelenkt

Delmenhorst (ots)

Eine Seniorin ist am Sonntag, 23. April 2023, gegen 13:00 Uhr, in ihrem Haus in Sandkrug bestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Zur Vorfallzeit klingelte eine unbekannte Person an der Haustür der Frau im Kiefernweg. Sie öffnete und wurde an der Tür in ein Gespräch verwickelt. In der Zwischenzeit betrat eine weitere Person das Haus durch eine geöffnete Terrassentür und suchte nach Wertgegenständen. Dabei wurde Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die beiden Männer vom Tatort.

Die Frau beschrieb den Mann, der sie an der Tür abgelenkt hat, als:

- jungen Mann, etwa 20 Jahre alt - von schlanker Statur - ungefähr 170 cm groß - kurze, dunkle Haare (wellig) - bekleidet mit einem karierten Hemd

Den zweiten Mann sah sie nur kurz bei der Flucht. Er war:

- älter, ca. 40 Jahre alt - von dickerer Statur - bekleidet mit einem karierten Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln

Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Nummer 04431/941-0 entgegen.

