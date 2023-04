Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Rentner in Wohnung überfallen

Delmenhorst (ots)

27243 Groß-Ippener, Mühlenweg

Sonntag, 23.04.2023, gegen 05:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen dringen drei unbekannte, maskierte Männer durch Aufhebeln einer Tür in das Haus eines 72-jährigen Rentners ein, der zu dieser Zeit schläft. Der Mann wird aus dem Schlaf gerissen, sodann fordern die Unbekannten von ihm unter Androhung von Schlägen die Herausgabe seiner Wertsachen. Während das Opfer sich im Schlafzimmer aufhalten muss, durchsuchen die Täter das Haus ausgiebig. Dabei halten sie sich längere Zeit im Haus auf. Nach der Flucht der Täter kann der Mann durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen und zudem selbst die Polizei verständigen. Das Opfer ist körperlich unverletzt, durch die Tat jedoch erheblich mitgenommen. Erbeutet werden eine hochwertige Uhr, Münzen sowie Bargeld. Bei der Schadenssumme handelt es sich um einen hohen fünfstelligen Betrag. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen. Hilfreich sind hier Beobachtungen, die in der Nacht zum Sonntag gemacht wurden sowie solche, die ggf. schon länger zurückliegen, aber dennoch im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell