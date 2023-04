Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten PKW und einem beteiligten Sattelzug auf der Autobahn 1 (Gem. Holdorf) +++ Hoher Sachschaden +++ Ein PKW flüchtig +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 22.04.2023, gegen 18:00 Uhr, befand sich ein 48jähriger Fahrer mit einem polnischen Sattelzug auf der die Autobahn 1 in Richtung Hamburg, als im Baustellenbereich der Anschlussstelle Holdorf ein dunkler PKW vom Beschleunigungsstreifen ausscherte, ohne auf den Sattelzug zu achten. Der Sattelzug musste nach links auf den Überholfahrstreifen ausweichen und kollidierte dort mit einem grauen Ford aus Gelsenkirchen, der daraufhin zwischen Sattelzug und Schutzplanke eingeklemmt wurde. Der 38-jährige Fahrer dieses PKW kam noch mit dem Schrecken davon und bliebt unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa EUR10.000. Augenzeugenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn (Tel. 04435/93160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell