Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Raub auf Tankstelle in Jade ++ Täter flüchten unerkannt ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023, kam es gegen 22:25 Uhr an einer an der Bundesstraße 437 in Jade-Schweiburg liegenden Tankstelle zu einem Raub.

Nach Geschäftsschluss war ein 18-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle im Begriff, die Verkaufsräume zu verlassen, als er im Außenbereich von zwei Personen abgepasst und ins Objekt zurückgedrängt wurde. In der Folge wurde Bargeld geraubt, bevor fluchtartig die Örtlichkeit verlassen wurde. Die von der dann verständigten Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Wer im Zusammenhang mit der Tat Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Nordenham unter 04731/9981-0 zu kontaktieren.

