POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Lkw verliert Ladung auf Zubringer von A 1 zur A 28 im Bereich der Gem. Stuhr ++ mehrstündige Sperrung im Dreieck Stuhr

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21.04.2023, kam es gegen 09:45 Uhr im Dreieck Stuhr zu einem Verkehrsunfall, der neben Sachschäden eine mehrstündige Sperrung der Fahrbahn zur Folge hatte. Ein 59-Jähriger aus Nordrhein Westfahlen befuhr dabei mit einem Sattelzug die A 1 in Fahrtrichtung Hamburg und beabsichtigte im Dreieck Stuhr auf die A 28 in Fahrtrichtung Delmenhorst zu wechseln. In einer langgezogenen Rechtskurve machte sich die mangelhafte Ladungssicherung auf dem Sattelanhänger bemerkbar. Teile der Ladung durchbrachen die Plane und fielen linksseitig auf die Fahrbahn sowie die Außenschutzplanke. Für die Bergung der Ladung sowie die Umladung musste der Zubringer von der A 1 auf die A 28 bis ca. 14:30 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

