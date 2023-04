Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführer in Elsfleth unter Betäubungsmitteleinfluss und im Besitz von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21.04.2023, wurde der Polizei gegen 21:30 Uhr ein Pkw gemeldet, der die B 212 aus Richtung Berne kommend u. a. in Schlangenlinien befahren würde. In der Ortsdurchfahrt von Elsfleth (Oberrege) konnte eine Besatzung des Polizeikommissariats Brake das Fahrzeug anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Dabei ergab sich, dass der 54-jährige Fahrzeugführer aus Brake nicht nur im Besitz von Betäubungsmitteln war sondern auch unter deren Einfluss stand. Auf Grundlage der gegen den Beschuldigten eingeleiteten Ermittlungsverfahren folgten eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.

