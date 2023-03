POL-WOB: ERGÄNZUNGSTEXT Junger Hund aus Auto geworfen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Polizei Wolfsburg

Königslutter (ots)

Junger Hund aus Auto geworfen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise 202300396607

Königslutter, Rieseberger Weg

25.03.2023, 11.50 Uhr

Unbekannte Personen haben am Samstagmittag im Rieseberger Weg in Königslutter einen etwa 15 Monate jungen Hund aus einem stehenden Pkw mit Goslarer Kennzeichen geworfen und sind dann weitergefahren. Glücklicherweise wurde der kleine Terrier nicht verletzt.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Samstagmittag, wie im Rieseberger Weg aus einem roten Pkw ein kleiner Hund geworfen wurde. Im Anschluss fuhren der Pkw-Fahrer davon und ließ den Terrier zurück. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten brachten den Hund in eine nahegelegene Tierklinik, wo er untersucht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junghund nicht verletzt, verblieb jedoch vorerst in der Klinik.

Nähere Hinweise auf den Pkw oder die Insassen liegen derzeit nicht vor. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.

Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/941050 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell