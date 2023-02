Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenlokal

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Gartenlokal in Sömmerda in der Schallenburger Straße ein. Sie entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Es entstand Sachschaden an der Tür zum Lokal und am Tor zum Grundstück. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter 03634/3360 entgegen. (TG)

