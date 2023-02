LPI-EF: Alarm ausgelöst

Erfurt (ots) - Am Freitag kam es zur fortgeschrittenen Mittagszeit in Erfurt in der Eisenberger Straße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Erfurter befuhr mit seinem Seat die Eisenberger Straße in stadtauswärts führende Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Hermsdorfer Straße abzubiegen. Offensichtlich spontan setzte er jedoch zum Wenden an, um seine Fahrt dann in Richtung Weimarische Straße fortzusetzen. Hierbei übersah der ...

