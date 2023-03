POL-WOB: Taxi-Fahrer verhindert Telefonbetrug - Polizei lobt sein Verhalten

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg OT Mörse, An der Lehmkuhle 21.-24.03.2023 In der vergangenen Woche fand die sogenannte "Mobilitätswoche" an der Grundschule in Mörse statt. Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse nahmen an der Aktion teil. Von Fahrradsimulator über Fußgängerdiplom bis hin zum Absolvieren eines Fahrradparcours: All dies stand für die Schülerinnen und Schüler in der von der Polizei ...

mehr