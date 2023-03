Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0143 --Klima, Kleber und Moneten: Der Versammlungsvormittag in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 03.03.2023

Angemeldete und nicht angemeldete Versammlungen sorgten am Freitag in Bremen für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt und darüber hinaus.

Den Auftakt machten am frühen Vormittag drei Klimaaktivisten, die sich mit ihren Händen in der Altstadt auf die Fahrbahn der Straße Tiefer festklebten. Die Einsatzkräfte lösten den Leim und trennten die Personen vom Asphalt. Bei allen Teilnehmenden wurden die Personalien festgestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz dauern an. Zu Beginn der Blockade fuhr eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf einen 25-Jährigen zu, der gerade auf der Straße kniete. Dieser wich noch zurück, wurde aber trotz Abbremsung der Frau noch leicht vom Fahrzeug berührt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der 60-Jährigen und ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gegen 10 Uhr startete vom Marktplatz aus eine große Demo unter dem Motto "Wir fordern Klimagerechtigkeit, an der etwa 2200 Personen teilnahmen. Parallel dazu rief eine Gewerkschaft in Bremen zu einer Kundgebung "Zusammen geht mehr" mit anschließendem Aufzug auf. Dieser bewegte sich mit etwa 1500 Menschen von der Bahnhofsvorstadt ins Viertel und wieder zurück.

Die Polizei Bremen begleitete die Veranstaltungen, die beide gegen 12.30 Uhr beendet wurden und sorgte für die Sicherheit und die Verkehrsmaßnahmen. Die Demos verliefen ohne größere Störungen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell