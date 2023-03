POL-HB: Nr.: 0141 --Rettung in letzter Minute

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting

Zeit: 01.03.2023, 23.30 Uhr

Ein Polizist sprang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Huchting in ein Gewässer und rettete einen 76 Jahre alten zuvor vermissten Mann.

Die Familie des orientierungslosen und kranken 76-Jährigen meldete ihn am späten Abend als vermisst. Die Polizei Bremen leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Die Einsatzkräfte suchten hierbei auch den Park Links der Weser ab. Ein Polizist, zu Fuß unterwegs, entdeckte den Vermissten dort in einem Fleet, er befand sich bereits bis zum Hals im Wasser. Der 32-Jährige sprang hinein und versuchte ihn herauszuziehen, was jedoch nicht sofort gelang, da der 76 Jahre alte Mann im Schlamm feststeckte. Der Polizist legte ihm eine Rettungsleine um, so dass die hinzugerufene Feuerwehr mit anpackte und den unterkühlten Senior ins Krankenhaus brachte.

Für den 32-Jährigen Freund und Helfer ging nach einem Kleidungswechsel der Nachtdienst weiter.

