POL-HB: Nr.: 0142--Discounter in Osterholz überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting Zeit: 01.03.2023, 23.30 Uhr Ein Polizist sprang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Huchting in ein Gewässer und rettete einen 76 Jahre alten zuvor vermissten Mann. Die Familie des orientierungslosen und kranken 76-Jährigen meldete ihn am späten Abend als vermisst. Die Polizei Bremen leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Die Einsatzkräfte suchten ...

mehr