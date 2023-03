Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mobilitätswoche an der Grundschule in Mörse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Mörse, An der Lehmkuhle

21.-24.03.2023

In der vergangenen Woche fand die sogenannte "Mobilitätswoche" an der Grundschule in Mörse statt. Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse nahmen an der Aktion teil.

Von Fahrradsimulator über Fußgängerdiplom bis hin zum Absolvieren eines Fahrradparcours: All dies stand für die Schülerinnen und Schüler in der von der Polizei Wolfsburg in Zusammenarbeit mit Verkehrswacht, ACE und WVG ausgerichteten Themenwoche auf dem Programm. Ziel der Mobilitätswoche ist es, Schülerinnen und Schüler altersgerecht auf das sichere Verhalten im Straßenverkehr vorzubereiten und das zuvor theoretisch Erlernte in verschiedenen Situationen mit den Kindern zu üben.

Vor diesem Hintergrund wird auch regelmäßig ein besonderer Part der Aktionswoche durchgeführt: Das Anhalten von Autofahrern, die mit ihrem PKW zu schnell in der 30er Zone unterwegs sind.

Die Kinder der dritten und vierten Klassen stellten auch am vergangenen Dienstag zu zügig fahrende Fahrzeugführer in der Hattorfer Straße zur Rede und hinterfragten sowohl den Grund der Fahrt als auch, weshalb die Angehaltenen zu schnell unterwegs gewesen seien. Begleitet wurde dies durch die Verkehrssicherheitsberaterin der Wolfsburger Polizei, Silke Hitschfeld. Spitzenreiter an diesem Tag war ein Autofahrer, der mit 47 km/h die 30er Zone befuhr.

Angesprochen auf ihr Fehlverhalten zeigten sich jedoch alle Fahrzeugführer einsichtig und gelobten in Zukunft Besserung.

