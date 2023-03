Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

18.03.2023, 19:45 Uhr

Am Samstagabend beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen in der Poststraße in Wolfsburg geparkten Seat Arona und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der beschädigte PKW stand in einer Parklücke vor einem Hotel in der Poststraße. Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe befunden haben konnten sehen, wie ein dunkelblauer Audi aus der Ausfahrt des Hotels mit hoher Geschwindigkeit in die Poststraße einfuhr. Dabei touchierte der Fahrer des Audis den Seat Arona und beschädigte ihn. Trotz des deutlich hörbaren Zusammenstoßes entfernte sich die Unfallverursacher ohne Anzuhalten in Richtung Schachtweg.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-4646 0 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell