Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Audi in Groß Brunsrode gestohlen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Lehre (ots)

Lehre, Groß Brunsrode, Mühlenweg und Am Cassebusch 18.03.2023, 02.00 Uhr bis 06.40 Uhr

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter einen Audi A6 Avant und einen Audi A4 Avant in Groß Brunsrode in der Gemeinde Lehre. Es entstand ein Schaden in Höhe von 60000 Euro.

Die beiden Pkw wurden am Freitagabend jeweils auf Hausparkplätzen in Groß Brunsrode geparkt. Als die Besitzerin des Audi A6 am frühen Samstagmorgen aus dem Fenster im Mühlenweg schaute, stellte sie zu ihrer Verwunderung fest, dass der Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz stand.

Nur kurze Zeit später wollte die Besitzerin des Audi A4 Avant aus der Straße Am Cassebusch mit ihrem Pkw wegfahren. Auch sie musste leider feststellen, dass das Fahrzeug in der Nacht gestohlen worden war.

Zeugen, die trotz der Nachtzeit verdächtige Personen bemerkt haben oder denen die Fahrzeuge an einem anderen Ort aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell