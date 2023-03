Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer mit 2,5 Promille unterwegs - Mann kommt ins Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Westrampe

19.03.2023, 10.37 Uhr

Am Sonntagvormittag wurde ein 34 Jahre alter Opel-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn mit seinem Pkw durch Fallersleben, obwohl er stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Mann zeigte sich bei der Kontrolle und nach der Blutentnahme aggressiv und wurde zur Ausnüchterung der Gewahrsamszelle zugeführt.

Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntagvormittag ein offenbar angetrunkenen Pkw-Fahrer in der Straße Westrampe im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben. Dieser fuhr in Schlangenlinien vor der Anruferin und geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle des 34-Jährigen starken Alkoholgeruch fest und ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde. Im Laufe der Fahrt zum Klinikum und der Blutentnahme verhielt sich der Opel-Fahrer zunehmend aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung wurde der Mann in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen.

Der Führerschein des Opel-Fahrers wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell