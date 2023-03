POL-WOB: Polizei sucht Zeugen - Einbrüche im Kleingartenverein

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 16.03.2023, 20.00 Uhr - 17.03.2023, 03.50 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Reisebüro in einem Einkaufscenter in der Porschestraße eingebrochen. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter dabei einen Würfeltresor mit unbekanntem Inhalt. Was genau alles entwendet wurde und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand ...

