Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Reisebüro - Täter erbeuten Würfeltresor

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

16.03.2023, 20.00 Uhr - 17.03.2023, 03.50 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Reisebüro in einem Einkaufscenter in der Porschestraße eingebrochen. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter dabei einen Würfeltresor mit unbekanntem Inhalt. Was genau alles entwendet wurde und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Freitagmorgen, gegen 03.50 Uhr am Maximilian-Kolbe-Weg die beschädigte Fensterscheibe des dortigen Reisebüros entdeckt und die Polizei alarmiert.

Ein Täter konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Eine Schadensliste wird derzeit erstellt.

Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Zeugen zwischen Donnerstagabend 20.00 Uhr und Freitagmorgen 03.50 Uhr verdächtige Personen auf dem Maximilian-Kolbe-Weg beobachtet haben, und bittet um Zeugenhinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell