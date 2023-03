Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Ehmen, Kreuzkamp

16.03.2023, 18.35 Uhr - 22.45 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18.35 Uhr und 22.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Kreuzkamp eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen Schmuck in noch zu ermittelndem Wert.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zunächst auf noch zu klärende Art und Weise auf das Grundstück des Einfamilienhauses.

Hier öffneten sie ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite und stiegen durch dieses in das Wohnhaus ein.

Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und verließen danach den Ort des Geschehens.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Möglicherweise haben die Ganoven auch ein Fahrzeug mit sich geführt, welches sie in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt hatten und welches Anwohnern aufgefallen ist.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell