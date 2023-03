POL-WOB: Vermisste Kezhia Henke - Polizei richtet Hinweistelefon ein

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, An der Vorburg 15.03.2023, 16.10 Uhr Heftig gewehrt hat sich ein 26 Jahre alter Ladendieb, den das Sicherheitspersonal eines Shoppingcenters in der Straße An der Vorburg am Mittwochnachmittag festgehalten hat. Der 26-Jährige war gegen 16.10 Uhr durch eine Angestellte eines Stores dabei beobachtet worden, wie er mit einer präparierten ...

mehr