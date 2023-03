POL-WOB: Bankmitarbeiter passen auf - Betrug abgewendet - Polizei bedankt sich

Königslutter (ots) - Königslutter, Braunschweiger Straße 10.03.2023, 16.00 Uhr - 13.03.2023, 04.30 Uhr Unbekannte sind am Wochende auf das Firmengelände einer Baufirma in der Braunschweiger Straße eingedrungen. Die genaue Tatzeit umfasst den Zeitraum von Freitagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmorgen 04.30 Uhr. Nach ersten Feststellungen haben sie dabei Kupferkabel in noch festzustellender Menge entwendet. Ferner haben ...

mehr