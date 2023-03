POL-WOB: Einbruch in Baufirma - Diebe stehlen Kupferkabel

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Steimker Berg, Birkenweg 12.03.2023, 15.15 Uhr - 22.10 Uhr Unbekannte sind am Sonntagzwischen 15.15 Uhr und 22.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Birkenweg eingebrochen. Was sie dabei alles entwendeten und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf ...

mehr